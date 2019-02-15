أرباح «إعمار للتطوير» تقترب من 4 مليارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أرباح عام 2018 الصافية لشركة «إعمار للتطوير» 42% لتصل إلى 3.9 مليار درهم، مقارنة بصافي أرباح 2.74 مليار في 2017. ووصل إجمالي الإيرادات العام الماضي إلى 15.43 مليار درهم بنمو 74% مقارنة بإيرادات العام السابق البالغة 8.86 مليار.

ولدى «إعمار للتطوير» حالياً مشاريع للبيع بقيمة 36.3 مليار درهم سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وسجلت «إعمار للتطوير» في 2018 بيع أكثر من 6500 وحدة سكنية في دبي. ولدى الشركة حالياً 9 وجهات قيد التطوير في دبي، تضم أكثر من 29800 وحدة سكنية. وحتى اليوم، قامت الشركة بتسليم أكثر من 35700 وحدة سكنية في دبي.

وبما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بالمشاريع السكنية التي تطلقها «إعمار»، حققت الشركة مبيعات قوية وصلت قيمتها إلى 4.2 مليار درهم في الربع الرابع من 2018، بنمو 60% مقارنة بمبيعات الربع الرابع من 2017، ما أثمر عن تحقيق الشركة لمبيعات إجمالية في 2018 بلغت 14.24 مليار درهم.

وبحسب بيان الشركة أمس، فإنه خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم في أكتوبر 2018، أعلنت «إعمار للتطوير» عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 1.04 مليار درهم، تمثّل 26% من رأسمال الشركة أي 26 فلساً للسهم على المساهمين.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «يعكس الأداء الإيجابي الذي سجلته إعمار للتطوير قوة القطاع العقاري في دبي، والمستند بدوره على الركائز الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها دولة الإمارات. ونحرص على أن تتضمن وجهاتنا مرافق متنوعة تدعم قطاعات هامة مثل تجارة التجزئة والضيافة، في إطار سعينا للمساهمة بدور فعال في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص الأعمال للشركات. وتركز استراتيجيتنا على تحقيق قيمة مضافة كبيرة على المدى الطويل للمساهمين، بالتزامن مع مواصلة تطوير وتحسين إمكانات الشركة».