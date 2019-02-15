شكرا لقرائتكم خبر عن 27.6 مليار دولار عجز تجاري تركي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل ميزان المعاملات الجارية التركي عجزاً بلغ 1.437 مليار دولار في ديسمبر. بحسب البنك المركزي التركي، أمس بعدما كان مسجلاً فائضاً 1.075 مليار دولار في نوفمبر. وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار في 2018 .

ووفقاً لمعهد الإحصاءات التركي، هوى إنتاج الصناعات التحويلية 9.8%على أساس سنوي في ديسمبر، مواصلاً الانخفاض للشهر الرابع وسط تباطؤ اقتصادي حاد.

(رويترز)

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