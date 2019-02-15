"غرفة الفجيرة" و"الموارد البشرية" تعرفان بحوافز التوطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لقاءً تعريفياً عن امتيازات برامج التوطين في القطاع الخاص في مقر الغرفة أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص بالإمارة.

وفي بداية اللقاء رحب خالد محمد الجاسم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالحضور مشيراً إلى أهمية اللقاء التعريفي؛ لإسهامه في تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لتوطين الكوادر الوطنية بالإمارات، والامتيازات التي تطرحها وزارة الموارد البشرية للقطاع الخاص.

وثمن الجاسم الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتوطين في تقديم مزايا وحوافز تسهم في توسيع قاعدة قطاع الأعمال في الدولة، وأشاد بدور الوزارة في تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة لزيادة انخراطهم في سوق العمل، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني.

وأوضح أن الغرفة حرصت على دعم خطط التوطين الحالية والمستقبلية لدى مؤسسات القطاع الخاص، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من العمل، من أجل توطين نسب أكبر وأعلى من الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، عبر العديد من الخطط التي تجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.

واستعرض عبد الصاحب السجواني، المدير التنفيذى لتخطيط وتطوير علاقات العمل بالوزارة، منهجية جديدة للوزارة في التعامل مع ملف التوطين، مشيراً إلى أنها تتضمن حزماً من الإجراءات والمبادرات، من بينها تصنيف الشركات وفقاً لمدى التزامها بتعيين مواطنين، سواء من الرجال أو النساء أو أصحاب الهمم. ونوه بأنه تم اعتماد ثلاث فئات: البلاتينية، والفضية، والذهبية، ويصاحب كل فئة مزايا خاصة بها، مشيراً إلى أنّ من بين المزايا التي تحصل عليها الشركات الملتزمة في ملف التوطين إعفاءاتٍ من الضمانات البنكية، وتخفيضاً على رسوم العمالة وخدمات (السجادة الحمراء) التي تشمل مزايا عدة ومعاملة تفضيلية لهذه الشركات، كما تحدث عن مزايا نادي شركاء التوطين، والتعريف بالعمل عن بعد، وبالبرامج التدريبية المقدمة من الوزارة، وبرامج الإرشاد المهني.

واستعرض علي الظهوري، رئيس قسم الإرشاد والتقييم المهني، مزايا التدريب في القطاع الخاص، وقال: «تعمل الإمارات على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، كونه إحدى ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. كما تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين؛ ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس».