عشرة مليارات دولار صافي ربح «نستله» بنمو 42%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز صافي ربح «نستله»42% إلى 10.1 مليار فرنك سويسري (10.02 مليار دولار) بفضل بنود استثنائية مثل التخارج من نشاط إنتاج الحلويات التابع لها في الولايات المتحدة، لكن الأرباح جاءت أقل من التوقعات البالغة 11.5 مليار فرنك.

وتوقعت الشركة، نمو مبيعاتها الذاتية بأكثر من 3% في العام الحالي بعد تحسن أداء الشركة في الصين وأمريكا الشمالية، مما ساعد على تسارع النمو في 2018 بعد ستة أعوام من التباطؤ.

وعانى الطلب على الأغذية المعلبة من ميل نحو الأطعمة الأكثر صحية، ويسعى الرئيس التنفيذي للشركة مارك شنايدر، إلى أن تعمل أكبر مجموعة للأغذية في العالم بأعلى مستوى في الكفاءة من خلال تحسين الكفاءة والتركيز على القطاعات المؤهلة للنمو.

وقالت الشركة في بيان أمس الخميس إن مبيعاتها الذاتية نمت 3% في 2018 بأكمله، وتسارع النمو في الربع الأخير لتصل نسبته إلى 3.7%.(رويترز)