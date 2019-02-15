«أمازون» تواجه اتهامات بالتمييز مع تجار التجزئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت الهيئة الاتحادية النمساوية للتنافسية، أمس الخميس، تحقيقاً في شركة أمازون؛ حيث إنها تشتبه أن عملاق التجزئة الإلكتروني يمارس التمييز ضد شركاء التجزئة النمساويين.

وجاءت القضية النمساوية؛ نتيجة لشكوى مقدمة من رابطة التجزئة النمساوية من أن «أمازون» تستخدم دورها بشكل سيئ؛ من خلال قيامها بعمل مزدوج كبائع تجزئة وكسوق للآخرين، بكبح الجهات التابعة لأطراف ثالثة تبيع عبر «أمازون».

وقالت الهيئة الاتحادية للتنافسية، التي تراقب السوق: إنها تحقق في معلومات تفيد بأن «أمازون سيرفيسيز أوروبا» ومقرها لوكسمبورج تغلق حسابات البائعين فجأة، وتجبر تجار التجزئة على الكشف عن أسعار الشراء، والتدخل في تصنيفات منتجات البائعين.(د ب أ)