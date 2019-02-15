شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم العقار تقود ارتفاعات الأسهم بدعم «النتائج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سجلت أسواق الأسهم أداءً قوياً في جلسة نهاية الأسبوع، ليرتفع مؤشر سوق دبي 1.65%، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.19%، وسط أداء قوي من أسهم القطاع العقاري مثل «إعمار» وشركاتها بالإضافة إلى «الدار العقارية» وذلك على وقع النتائج المالية الإيجابية للعام 2018.قدمت شركات العقار دعماً كبيراً للمؤشرات العامة في السوقين، فضلاً عن استحواذها على الحصة الأكبر من التداولات، مع تزايد حركة السيولة التي بلغت 574.4 مليون درهم عبر تداول 319 مليون سهم نفذت في 10409 صفقات.

صعد مؤشر سوق دبي المالي بأعلى نسبة يومية منذ بداية العام، على وقع إعلان الشركات في السوق عن النتائج المالية لعام 2018 وخاصة الشركات التابعة لإعمار العقارية، مما خلق حالة من الإيجابية طالت معظم الأسهم، وسط أداء سلبي لبعض الأسهم مثل «العربية للطيران».

وصعد مؤشر العام للسوق 2.5% خلال الجلسة، ثم قلص مكاسبه ليصل إلى 1.65%، مضيفاً 41 نقطة مكاسب وأغلق عند مستوى 2533.6 نقطة.

وسجل مؤشر القطاع العقاري، أفضل أداء له منذ فترة طويلة، مدعوماً بارتفاع مجموعة إعمار العقارية وشركاتها التابعة، حيث ارتفع سعر سهم الشركة الأم بنسبة 6.49% عند 4.1 درهم، بتداولات بقيمة 81.3 مليون درهم، فيما صعد «إعمار للتطوير» 9.5% إلى 3.69 درهم، بتداول 29.2 مليون درهم، كما ارتفع «إعمار مولز» 6% إلى 1.59 درهم، بتداول 27.5 مليون درهم، بينما تراجع «داماك العقارية» 0.82% إلى 1.21 درهم، بتداول 2.4 مليون درهم، بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها لعام 2018.

وارتفع مؤشر البنوك 0.34%، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.80% إلى 5.05 درهم، بتداول 19.3 مليون درهم، فيما ارتفع «أملاك للتمويل» 4.11% إلى 0.355 درهم و«دبي التجاري» 7.25% إلى 3.7 درهم، بينما تراجع «جي إف إتش» 0.22% إلى 0.921 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 0.49% إلى 10.25 درهم.

وهبط مؤشر النقل 3.64%، متأثراً بتراجع «العربية للطيران» التي تراجع سهمها 6.06% إلى 0.93 درهم، بتداول 37 مليون درهم، على إثر تسجيل الشركة لخسائر لعام 2018 جراء مخصصات لمواجهة الانكشاف على «أبراج»، إلا أن الشركة سجلت نمواً في الأرباح بنسبة 10% عند استثناء المخصصات.

وصعد مؤشر الاستثمار 3.89%، مدفوعاً بأداء «دبي للاستثمار» الذي صعد 4.55% إلى 1.15 درهم، بتداول 17.66 مليون درهم، و«سوق دبي المالي» 3.1% إلى 0.799 درهم.

وفي أسهم التأمين الذي ارتفع مؤشرها القطاعي 1.34%، ارتفع «دار التكافل» 6.2% و«أمان» 3.24% و«سلامة» 1.72% و«تكافل الإمارات» 1.24%. وفي قطاع السلع، ارتفع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 1.63% إلى 0.249 درهم.

ومن جانب آخر، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.19% ليغلق عند 5036.4 نقطة، وسط أداء استثنائي من مؤشر العقار الذي ارتفع 9.4% والاستثمار 0.63%، وسط تراجع الاتصالات 0.71% والطاقة 1.92%.

وقفز «الدار العقارية» 11.49% إلى 1.65 درهم، متصدراً التداولات في السوق بقيمة 93.6 مليون درهم، على إثر نتائج الشركة الإيجابية وتوزيعاتها عن العام 2018، بينما تراجع «إشراق» 0.46% إلى 0.43 درهم.

واستقر «أبوظبي الأول» دون تغيير، وسط تداولات بقيمة 59.6 مليون درهم، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.21% إلى 9.37 درهم، بينما تراجع «الاتحاد الوطني» 0.19% إلى 5.17 درهم.

وتراجع سهم «اتصالات» 0.71% إلى 16.84 درهم، بتداول 39.7 مليون درهم. وانخفض قطاع الطاقة، مع تراجع «دانة غاز» 2.84% إلى 0.82 درهم و«أدنوك للتوزيع» 1.34% إلى 2.21 درهم.

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب، بعدما سجلوا محصلة شراء في دبي بقيمة 3.6 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي بقيمة 28.6 مليون درهم، حيث بلغت مشترياتهم في السوقين نحو 203.2 مليون درهم، ومبيعاتهم نحو 228.3 مليون درهم.

وسجل العرب محصلة شراء بقيمة 10.5 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 49.8 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 39.4 مليون درهم.

وسجل الخليجيون محصلة شراء بقيمة 35.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 71.26 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 35.5 مليون درهم.

وتباينت توجهات المواطنين، بعدما سجلوا في دبي محصلة بيع بقيمة 45.5 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي بقيمة 24.2 مليون درهم.

وتباينت أيضاً توجهات المؤسسات التي سجلت محصلة شراء في دبي بقيمة 24.7 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي بقيمة 8 ملايين درهم، فيما بلغ إجمالي المشتريات نحو 362.8 مليون درهم والمبيعات 346 مليون درهم.