شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تطرح مناقصة حقل غاز دلما في مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الشركات التي رشحتها«أدنوك»لمناقصة عقدي تطوير حقل غاز دلما لتقديم عروضها الفنية خلال شهر مارس/ آذار المقبل. وذكرت «ميد» أن عقدي الأعمال التحضيرية والهندسية والإنشائية يغطيان عمليات التطوير في الجزء البري والجزء البحري من الحقل وبتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار دولار. وتضم قائمة الشركات المرشحة كلا من الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية و«لارسن أند توبرو» الهندية و«بتروفاك» وشركة الإنشاءات الهندسية الصينية و«سايبم» و«فالنتاين ماريتايم» و«تكنيكا ريوندا» و«تكنيب».

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