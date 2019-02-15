«إعمار للتطوير» يقفز 9.5%

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.65% ب41 نقطة، ليغلق عند 2533.6 نقطة، بتداولات بقيمة 291,1 مليون درهم، بتنفيذ 4179 صفقة، توزعت على 210,8 مليون سهم.

شهد التداول ارتفاع 16شركة، وهبوط 8 شركات، فيما جاءت «إعمار للتطوير» من أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها، بإغلاق 3.69 درهم بنسبة 9.49%، ثم «دبي التجاري» بإغلاق 3.7 درهم بنسبة 7.24%، ثم «إعمار العقارية» بإغلاق 4.10 درهم بنسبة 6.49%، ثم «دار التكافل» بإغلاق 0.499 درهم بنسبة 6.17%، ثم «إعمار مولز» بإغلاق 1.59 درهم بنسبة 6%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها: «العربية للطيران» بإغلاق 0.93 درهم بنسبة 6.06%، ثم «آن ديجيتال» بإغلاق 0.205 درهم بنسبة 4.65%، ثم «أرامكس» بإغلاق 4.20 درهم بنسبة 2.32%، ثم «تبريد» بإغلاق 1.71 درهم بنسبة 1.15، ثم «الإثمار» بإغلاق 0.309 درهم بنسبة 0.96%.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً؛ من حيث قيمة التداول فقد حققت «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 81,3 مليون درهم ثم «العربية للطيران» 37 مليون درهم ثم «إعمار للتطوير» 29,2 مليون درهم ثم «إعمار مولز» 27,5 مليون درهم ثم «دبي الإسلامي» 19,2 مليون درهم.