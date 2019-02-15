شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي نوفا 4» يصل إلى الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «هواوي» عن وصول أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة وأحدث إصدار من سلسلة«nova» - الهاتف «HUAWEI nova 4» إلى متاجر الإمارات والمتاجر الإلكترونية. وبعد النجاح الذي حققه هاتف«HUAWEI nova 3» العام الماضي، والذي بيع أكثر من 65 مليون وحدة عالمياً بسبب ميزاته ومواصفاته التي تناسب جيل الشباب الذي يستمتع بالتقاط صور السيلفي، يقدم الإصدار الجديد من سلسة«nova» ميزات أكثر تطوراً وهو الآن متوفر في متاجر الإمارات.

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