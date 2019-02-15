شكرا لقرائتكم خبر عن 153 مليوناً خسائر «جلفار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة جلفار للأدوية، صافي مبيعات بمبلغ 863 مليون درهم وصافي خسارة بمبلغ 153 مليون درهم، وبالتالي، ركزت إدارة الشركة على خفض التكاليف واتخذت عدة إجراءات لتعزيز قوة الشركة وزيادة التدفقات النقدية إلى أقصى حد.

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