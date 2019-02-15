شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة التجزئة» تؤكد أهمية البيانات في استشراف سلوكيات المستهلكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اختتمت أمس في دبي فعاليات قمة التجزئة التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والتي نظمت بالتعاون مع «غرفة تجارة وصناعة دبي» و«ميدان ون»، بإعلان شركة «ليغو» افتتاح أول مكاتبها في الشرق الأوسط متخذة من دبي مقراً لإدارة عملياتها في المنطقة.

قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «حققت قمة التجزئة 2019 في دبي نجاحاً كبيراً، حيث جذبت أبرز اللاعبين في قطاع التجزئة من جميع أنحاء العالم وقدمت لهم منصة مثالية لاستكشاف الفرص التجارية المحتملة في دبي. ونؤكد التزامنا التام بتقديم كافة التسهيلات لإتاحة الفرصة أمام أبرز العلامات التجارية وصناع القرار في قطاع التجزئة للاستفادة من هذه القمة كمنصة للإعلان عن دخولهم إلى سوق دبي، ونرى أن مثل هذه التطورات تشير إلى تزايد الثقة في الإمارة مركزاً عالمياً للبيع بالتجزئة».

وأضاف: «نحن سعداء بالنقاشات المثمرة التي عقدناها مع قادة الصناعة في القمة الذين يمثلون مجموعة من أبرز تجار التجزئة الدوليين والذين مازالوا غير موجودين في سوق دبي حتى الآن»، مؤكداً أن القمة عززت سمعة دبي وجهة مفضلة لتجار التجزئة الذين يحرصون على توسيع حضورهم في الشرق الأوسط والأسواق المحيطة.

أهمية البيانات

وفي كلمة رئيسية لها حول أهمية الابتكار قالت جوليا غولدن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيسة التسويق العالمي في «مجموعة ليغو»: «من واجبنا معرفة واكتشاف الكيفية التي يبدو عليها شكل وأسلوب الحياة مستقبلاً، ونحن على ثقة تامة بقدرتنا على إلهام المصممين والعاملين في مجال البناء في مختلف أنحاء العالم. ونرى بأن المستقبل زاخر بالفرص في هذه المنطقة من العالم، ونحن في غاية السعادة لتواجدنا هنا وافتتاح أول مكتب لنا في منطقة الشرق الأوسط في دبي».

أكد المشاركون في جلسة بعنوان «نظرة على القطاعات المشتركة: مفاجأة وإسعاد المستهلكين» أن الشغف بخدمة المتعاملين وتقديم تجربة شخصية فريدة من نوعها وخاصة بكل منهم هو جوهر الارتقاء بقطاع التجزئة إلى مستويات جديدة من الريادة والتميز عالمياً، منوهين بأنه يتوجب على الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الاستفادة من التطور التكنولوجي الحاصل، في تقديم تجربة عالمية للمتعاملين من كافة أنحاء العالم.

تعزيز دور الابتكار

ونوهت ديبي ستانفورد، الرئيس والمدير التنفيذي في «نوفو سينما» إلى موضوع تجربة المتعامل -خصوصاً في قطاع التجزئة باعتبارها أمراً يمكن العمل على تطويره بشكل مستمر. وقالت: «علينا بحث ومعرفة متطلبات واحتياجات المتعاملين من مختلف الأعمار وفي كافة الأسواق، وتقديم عامل الجذب في كل تجربة مع المتعامل، وذلك من خلال تعزيز دور الابتكار، وبناء علاقة قوية بين العلامة التجارية والمتعامل».

وفي نفس الإطار، أكدت هولي من «سينيكا»، أنه على الشركات خلق حالة عاطفية بين العلامة التجارية وبين المتعامل، وفي الوقت نفسه أن تكون التجربة مخصصة له، أي أن تكون هناك علاقة مشتركة ذات اتجاهين وليس اتجاها واحدا بين المتعامل والشركة. علاقة يستطيع فيها المتعامل أن يغير من تجربته باستمرار، ويقدم الاقتراحات والتصورات حول مستقبل العلامة .

الاهتمام بالموارد البشرية

وتحدثت إدي رودريغيز، رئيس مجلس إدارة من بونانت كروز حول أهمية فهم المتعامل ورسم صورة دقيقة لاحتياجاته ومتطلباته هو جوهر تطوير العلامة التجارية والإبقاء على تنافسيتها، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية. وقالت: «يجب على الشركات والمؤسسات تطويع التكنولوجيا لتقديم تجربة شمولية».

وأشارت رودريغيز إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية للشركة أو المؤسسة، وترسيخ ثقافة الشركة ورسالتها في مجال عملهم، لكي يكونوا سفراء للعلامة، ويهتموا بتقديم صورة مشرقة عنها في كل تجربة مع المتعامل.

الابتكار تحت الأضواء

في جلسة بعنوان تمكين الابتكار ضمن ثقافة العمل تطرق المتحدثون إلى الأساليب المختلفة في إدارة العمل، شارك فيها كل من ريتشارد فلينت، المدير الدولي، وعضو مجلس الإدارة لشركة «إتش إي أم إيه»، وجوليان كاليدي، الشريك المؤسس لموقع«made» وويلهيلم جوستين، الرئيس التنفيذي لشركة «بتلرز». أكد المشاركون على أهمية دور الابتكار وأتمتة العمليات باعتباره ركيزة أساسية في تحويل الطريقة التي تعمل بها شركته. وقال: إذا رغبت في معرفة احتياجات المتعاملين اسألهم عن متاجر التجزئة اليوم تمتلك أحجاماً كبيرة من البيانات التي تخص المتعاملين والتي يجب استخدامها في رسم الاستراتيجيات التسويقية.

وألقت جلسة «اكتشف سلاسل التوريد الناجحة وحقق الفوز في مشهد التجزئة الجديد» الضوء على أهمية سلاسل التوريد في عصر التجزئة الجديد في إحداث نقلة نوعية للقطاع بأكمله، من خلال استغلالها في التطوير المباشر للأعمال والتشغيل اعتماداً على المعرفة الجيدة بالعملاء والمستهلكين.