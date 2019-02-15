ريم الهاشمي تبحث التعاون بين إكسبو 2020 دبي و«فيسبوك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

التقت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي نيكولا ميندلسون، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «فيسبوك» إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإقليميين في الشركة. وتم خلال الاجتماع الذي عقد يوم 13 فبراير الجاري بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، والفرص السانحة التي يوفرها أول إكسبو عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي ستستضيفه الإمارات في العام 2020.

وضم وفد «فيسبوك» كلا من نيكولا ميندلسون، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وآري كيسيسوغلو، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، ونشوى علي مديرة السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورامز شحادة، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتيري كين، رئيس القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.