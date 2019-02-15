شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العقارية» تتحول إلى الربحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «الاتحاد العقارية» في بيان مقتضب أمس نمو إيراداتها السنوية بنسبة 19% بنهاية 2018، مسجلة أرباحاً 62,32 مليون درهم مقارنة بخسارة قدرها 2,37 مليون درهم في العام السابق في وقت ارتفعت فيه حقوق المساهمين الى 452 مليون درهم. وقالت الشركة إن هذه النتائج تعد نقطة تحول مهمة في أداء الشركة وانعكاساً لاستراتيجية الإدارة الجديدة التي تمكنت عبر تنفيذها من تحويل الشركة إلى الربحية في غضون عام واحد.

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