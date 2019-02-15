20 % زيادة انتشار الإنترنت في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت نسبة انتشار خدمة الإنترنت في دولة الإمارات نمواً بنحو 20.1 % خلال السنوات الخمس الأخيرة وبلغ عدد الاشتراكات 15.5 اشتراك لكل 100 نسمة بنهاية نوفمبر 2018 مقارنة مع 12.9% في العام 2014 وذلك وفقاً لأرقام هيئة تنظيم الاتصالات.

ويأتي النمو الذي شهدته الخدمة متوافقاً مع الزيادة الكبيرة التي وثقها التقرير السنوي لمؤسسة «هوت» لإدارة البيانات عن حالة «الرقمنة» في الإمارات والذي أظهر أن عدد مستخدمي الإنترنت وصل إلى 9.4 مليون نسمة. وفي ظل التطور الكبير للخدمة فقد تصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً ضمن مؤشر انتشار الإنترنت بين السكان، حيث بلغت نسبة انتشاره بين سكانها 98% في 2018، متفوقة بذلك على عدد من دول العالم بحسب مؤشر «إيدلمان للثقة لعام 2019».

وحتى نهاية نوفمبر 2018، ارتفع إجمالي عدد المشتركين في خدمة الإنترنت إلى 1.376 مليون مشترك.

(وام)