شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض رغم أنباء إيجابية بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم متأثرةً بصدرو بيانات اقتصادية ضعيفة، وذلك على الرغم من انتعاش قطاع الطاقة والأنباء الإيجابية المتعلقة بالمحادثات التجارية مع الصين.



وأفادت وكالات أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يدرس تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الصين لشهرين إضافيين بعد انتهاء المهلة الحالية في الثاني من مارس/آذار القادم.



يأتي ذلك وسط سعي الإدارة الأمريكية لتجنب تدهور العلاقات التجارية مع الصين والحيلولة دون فرض المزيد من الرسوم الجمركية.



وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بتمويل الحكومة – وبالتالي عدم حدوث إغلاق وشيك – بالإضافة إلى اتفاق أمن الحدود، وهو ما سيدفع "ترامب" لإعلان حالة الطواريء الوطنية.



وفي أسواق النفط، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" بنسبة 1% وأغلق عند 54.41 دولار للبرميل، وحقق أعلى سعر عند 54.6 دولار وأقل سعر عند 53.08 دولار.



وارتفع "برنت" أيضاً بنسبة 1.5% مغلقاً عند 64.57 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.8 دولار وأقل سعر عند 63.2 دولار.



وعند الإغلاق، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 104 نقاط) إلى 25439 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25559 نقطة وأقل سعر عند 25308 نقاط.



وانخفض "ستاندرد اند بورز" بنسبة 0.3% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 2745 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2758 نقطة وأقل مستوى عند 2731 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 7427 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7454 نقطة، وأقل مستوى عند 7375 نقطة.