«المركزي» يخالف التوقعات ويقرر خفض سعر الفائدة

اليوم الجديد
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها، مساء اليوم الخميس، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب.
وأظهر بيان البنك المركزي خفض سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25%، فضلاً عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019، إلى 12.7% و8.6% على الترتيب نتيجة تأثير فترة الأساس.
أضاف البيان، ارتفاع التضخم إلى 13%، فضلاً عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.5% خلال الربع الأخير، مقارنة بـ 5.3% للربع...
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