شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: "ترامب" بصدد إعلان الطواريء بسبب أمن الحدود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعلن حالة الطواريء الوطنية بسبب عدم الحصول على تمويل لإنشاء الجدار الحدودي مع المكسيك.



وكان زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" قد أكد هذا الأمر مشيراً إلى أن "ترامب" سيوقع على قانون أمن الحدود، لكنه غير راض بسبب عدم وجود التمويل الكافي لإنشاء الجدار الحدودي.



وأوضح "ماكونيل" أن الرئيس الأمريكي سيوقع على القانون لتجنب حدوث إغلاق حكومي جديد بعد إغلاق استمر لخمسة ثلاثين يوماً انتهت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني.