شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: "ترامب" بصدد إعلان الطواريء بسبب أمن الحدود والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعلن حالة الطواريء الوطنية بسبب عدم الحصول على تمويل لإنشاء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وكان زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" قد أكد هذا الأمر مشيراً إلى أن "ترامب" سيوقع على قانون أمن الحدود، لكنه غير راض بسبب عدم وجود التمويل الكافي لإنشاء الجدار الحدودي.
وأوضح "ماكونيل" أن الرئيس الأمريكي سيوقع على القانون لتجنب حدوث إغلاق حكومي جديد بعد إغلاق استمر لخمسة ثلاثين يوماً انتهت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: "ترامب" بصدد إعلان الطواريء بسبب أمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.