شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تلغي تعهدها بإنشاء مقرها الثاني في نيويورك بسبب معارضات سياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "أمازون دوت كوم" اليوم إلغاء خطة من شانها إنشاء مقر ثانٍ لها في "لونج آيلاند سيتي" بمدينة نيويورك، لتتخلى بذلك عن تعهد قطعته على نفسها في العام الماضي.



وكانت شركة التجارة الإلكترونية قد أطلقت مسابقة في عام 2017 لاختيار مدينة ستنشيء بها مقراً ثانياً، وهو ما يعني استثمارات بمليارات الدولارات وخلق آلاف الوظائف.



وقدمت العديد من المدن الأمريكية مقترحات وحوافز لـ"أمازون" كي تفوز في السباق ويتم بها إنشاء المقر الثاني للشركة، وتم الإعلان عام 2018 عن اختيار مدينتين سيتم افتتاح مكتبين بهما الأول في "فرجينيا" والثاني في "لونج آيلاند".



واستهدفت "أمازون" استثمار ما يقرب من خمسة مليارات دولار وخلف خمسين ألف وظيفة في المكتبين الذين سيمثلان مقرها الثاني – 25 ألف وظيفة في كل مدينة.



وكشفت "أمازون" أن سبب إلغاء خطتها بافتتاح مكتب في "لونج آيلاند" هو معارضات الساسة والمجالس البلدية ومشرعي المدينة لتواجد الشركة وتقديم حوافز ضريبية لها.