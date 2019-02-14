شكرا لقرائتكم خبر عن 1.42 تريليون ريال الائتمان المصرفي للأنشطة الاقتصادية في 2018 والان نبدء بالتفاصيل
» ترتيب القطاعات
وأوضحت الإحصائيات المالية الحديثة الصادرة من مؤسسة النقد السعودي ساما، والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، تصدر قطاع الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بقية القطاعات الاقتصادية بعد استحواذه على نسبة 41.3 % من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية بنهاية 2018 بقيمة تجاوزت 588.9 مليار ريال، فيما حل نشاط التجارة ثانيا بعد استحواذه على ما نسبته 19.6% وبقيمة بلغت 280 مليار ريال، متراجعا بنسبة 10.3 % عن عام 2017 الذي بلغ حجم الائتمان لنشاط التجارة خلال ذلك العام 312.4 مليار ريال.
» الصناعة والتشييد
واستحوذ نشاط الصناعة والإنتاج على ثالث أكبر قيمة للائتمان المصرفي بعد استحواذه على 11.9% من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية ما يعادل 169.8 مليار ريال خلال 2018 في مقابل 160.8 مليار ريال في عام 2017 بنسبة زيادة 5.6%.
وجاء قطاع البناء والتشييد رابعا بين الأنشطة الاقتصادية بنهاية عام 2018 بعد استحواذه على 6.7 % من الائتمان المصرفي بقيمة وصلت 96.4 مليار ريال محققا نموا بنسبة 8.5 % مقارنة بالعام الذي يسبقه 2017 والذي بلغ حجم الائتمان المصرفي فيه 88.8 مليار ريال، واستحوذ نشاط الخدمات على حصة نسبتها 5.4 % من إجمالي الائتمان بقيمة 77.3 مليار ريال مرتفعا أيضا بنسبة 8.8 % مقارنة بعام 2017م.
» الماء والكهرباء والغاز
فيما استحوذت أنشطة الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية على 3.6% من الائتمان المصرفي بما يعادل 51.6 مليار مرتفعا بنسبة 1.6 %، فيما استحوذت بقية الأنشطة والتي تشمل نشاط التمويل ونشاط النقل والاتصالات ونشاط التعدين والمناجم ونشاط الزراعة وصيد الأسماك على نسبة 8 % من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية بقيمة 114.2 مليار.
فيما بلغت مساهمة النشاط الحكومي وشبه الحكومي في الائتمان المصرفي 3.3% بقيمة 47.1 مليار ريال لعام 2018 في مقابل 46.7 مليار ريال للعام الذي يسبقه بنسبة ارتفاع 0.86%.
588 مليار ريال استحوذ عليها قطاع الأنشطة الاقتصادية المتنوعة
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