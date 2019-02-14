«الأهلي» و»مصر» يقرران الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية رغم خفض الفائدة

مصراوي - كتبت - منال المصري:
قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك قرر الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت عند نفس مستواها الحالي، وهو 15% يصرف شهريا، دون تغيير، رغم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% اليوم الخميس.
وقال مصدر مسؤول في البنك الأهلي، إن البنك قرر أيضا الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت دون تغيير عند مستوى 15% يصرف شهريا أو 15.25% يصرف كل 3 أشهر.
وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% بشكل مفاجئ، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، لتصل إلى 15.75% على الإيداع و16.75%...
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