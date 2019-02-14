مصرفية: قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة مشجع للاستثمار

صدى البلد - محمد يحيي

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية و نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إن قرار البنك المركزي المصري اليوم، بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% علي المعاملات المصرفية، يؤكد صحة الاجراءات التي قام بها البنك ويعد خطوة محفزة للاستثمار الأجنبي و المحلي.

واضافت " الدماطي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الاجراءات السابقة للبنك المركزي متكاملة بداية من تعويم العملة و تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف والقضاء علي الأسواق الموازية وانتهاءا بتخفيض أسعار الفائدة بمعدلات بلغت 3% بعد أن كانت 7% .

واشارت الي ان قرار البنك المركزي في...