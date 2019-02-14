شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإسترليني بعد أنباء سلبية بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم بعد ورود أنباء سلبية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي اقترب موعده وسط ضبابية بشأن الأزمة.



ورفض البرلمان البريطاني اليوم استراتيجية رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" بشأن أطر الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل.



يأتي ذلك بعد رفض البرلمان في يناير/كانون الثاني الماضي للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية مع بروكسل من أجل خروج مرن من الاتحاد الأوروبي يضمن للندن التواجد ضمن السوق الأوروبي.



ويسود عدم يقين في الأسواق حالياً بشأن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن مع اقتراب موعد الخروج في التاسع والعشرين من مارس/آذار القادم.



وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:38 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2796، وسجلت العملة البريطانية أعلى مستوى اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.2877 وأقل مستوى عند 1.2773.