شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

قال البنك المركزي المصري، في بيان، إنه خفض اليوم الخميس سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75 بالمائة من 16.75 بالمائة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75 بالمائة من 17.75 بالمائة.



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