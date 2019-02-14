بيان: المركزي المصري يخفض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه خفض يوم الخميس سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75 بالمئة من 16.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 17.75 بالمئة.
وكان عشرة من أصل 14 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قالوا إن لجنة السياسة النقدية بالبنك من غير المرجح أن تغير أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة.
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