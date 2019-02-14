شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 14 - 2 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 14-2-2018.



إيقاف تداول 8 شركات إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية لحليج الأقطان، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عبور لاند للصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضى، الإسكندرية للغزل والنسيج، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.



البورصة تربح 1.1 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 827.599 مليار جنيه. البورصة تربح 1.1 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 827.599 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 215 مليون ورقة مالية بقيمة 910 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.4%، والعرب على 17.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.09%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 11.6 مليون جنيه، 936 ألف جنيه، 8.8 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 14984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% عند مستوى 18834 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند 712 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1798 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

وارتفعت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 11.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.67%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.38%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 14.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.71%

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 5.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.27%

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.05%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 27.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.97%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 5.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%

- التوفيق للتأجير التمويلى –أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 5.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.23%

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 7.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.11%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.45%