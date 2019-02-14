أرامكو وتوتال تستثمران 3.75 مليارات في سوق بيع الوقود بالتجزئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

وقعت أرامكو السعودية، ممثلة في شركتها المملوكة لها بالكامل أرامكو السعودية للبيع بالتجزئة «ريتلكو»، وتوتال الفرنسية، ممثلة في شركتها «توتال للتسويق والخدمات» أمس، اتفاقية مشروع مشترك بنسبة 50% لكل منهما للدخول في سوق بيع الوقود بالتجزئة في المملكة.

وتأتي الخطوة منسجمة مع مبادرة البنية التحتية والنقل ضمن برنامج جودة الحياة 2020، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تخطط أرامكو السعودية و«توتال» لاستثمار 3.75 مليارات ريال في الأعوام الستة المقبلة لتوسيع وتطوير الشبكة الحالية لمحطات الوقود، لتشمل خدماتها شرائح واسعة من المستهلكين في المملكة.

كما وقعت «ريتلكو» و»توتال لخدمات التسويق» مع شركة التسهيلات للتسويق وشركة سهل للنقل، اتفاقية الاستحواذ على محطات الوقود التابعة لهما والبالغ عددها 270 محطة، منتشرة في معظم مناطق المملكة، بالإضافة إلى أسطول ناقلات الوقود التابع لهما أيضا، وستعمل «ريتلكو» وتوتال لخدمات التسويق على تطوير هذه المحطات تدريجيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمرافق الموجودة بها، والوصول إلى المستوى المأمول الذي يتطلع إليه جميع المستهلكين ومرتادو محطاتها، وستخضع عملية الاستحواذ هذه إلى موافقة الجهات التنظيمية.

خلق وظائف

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، رئيس مجلس الإدارة للمشروع المشترك، المهندس عبدالعزيز القديمي «نطمح من خلال هذا المشروع الحيوي إلى خلق وظائف جديدة وفرص استثمارية في المملكة، بالإضافة إلى رفع مستوى موثوقية الخدمات المقدمة للعملاء مما يتوافق مع برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كما سيساعدنا هذا المشروع على استخلاص كامل القيمة من مواردنا الهيدروكربونية».

شراكة طويلة

وأفاد رئيس شركة توتال لخدمات التسويق وعضو اللجنة التنفيذية بشركة توتال، مومار نجوير بأن المشروع المشترك سيكون له دور في تعزيز مكانة «توتال» في الأسواق سريعة النمو في جميع أنحاء العالم، ويزيد بشكل كبير من مكانتها في المملكة، مؤكدا أن الاتفاقية مع أرامكو شراكة طويلة المدى، ومن بينها استثماراتنا المشتركة في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب).

وقال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية، رئيس مجلس إدارة ريتلكو، المهندس أحمد السبيعي إن قرار الاستحواذ جاء بعد دراسات مستفيضة للسوق المحلية، وفرص الاستثمار الواعدة فيها، ومراعاة معايير دقيقة في اختيار الشركة المناسبة لعملية الاستحواذ، وسنعمل على توسيع شبكة محطات بيع الوقود التابعة لنا بشكل تدريجي حتى نصل إلى هدفنا بامتلاك وتشغيل المئات من المحطات بحلول عام 2021، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين من مواطنين ومقيمين وزوار في المملكة، الأمر الذي يشكل أيضا دعما لقطاع السياحة، ويعكس صورة إيجابية عما تحققه المملكة من قفزات نوعية في مجال مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية.