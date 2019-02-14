«الفاو» تدعم تنفيذ برنامج التنمية الريفية في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة -الرياض

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» غرازيانو دا سيلفا، اتفاقية تعاون بين الوزارة والمنظمة لتقديم الدعم الفني والاستشاري، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لمدة سبع سنوات قادمة، كما وقعت مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون الفني للفترة 2019 - 2025.

ويهدف مشروع التعاون إلى تعزيز إنتاج وتصنيع وتسويق القهوة العربية وتربية النحل وزراعة الفاكهة وتربية الأسماك وتنمية الثروة الحيوانية وزراعة المحاصيل البعلية في المملكة.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة «نأمل أن يعزز برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الأمن الغذائي في المملكة، وأن يوفر فرص العمل للشباب والفتيات، كما نأمل أن يسهم هذا البرنامج في زيادة دخل الأسر والعائلات ويؤدي إلى زيادة في إجمالي الناتج المحلي».