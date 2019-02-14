هيئة الاستثمار توقع 8 اتفاقيات مع شركات عقارية محلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الهيئة العامة للاستثمار 8 اتفاقيات تعاون مع شركات عقارية محلية من القطاع الخاص، بهدف تعزيز دور المستثمر المحلي في القطاع العقاري، ودعم فرصه الاستثمارية في هذا القطاع عبر الشراكات الدولية المتخصصة، وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر.

وأوضح العمر أمس أن هذه الاتفاقيات تجسد أهمية موقع المستثمر المحلي في استراتيجية الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة تتواصل مع المستثمر المحلي لبحث أفق تطوير نشاطاته عبر التنسيق والترتيب لشراكات دولية يكون المستفيد الأول فيها هو الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات من شأنها تنويع وتطوير الفرص الاستثمارية ذات التأثير الفاعل في تحفيز الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع، وجعله وجهة استثمارية واعدة عالميا، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خططا طموحة لدعم القطاعات الواعدة والنهوض بها لتكون دعامة جديدة للاقتصاد الوطني.

وأضاف العمر أن من شأن هذه الاتفاقيات تمكين القطاع العقاري في المملكة من اكتساب الخبرة العالمية في استغلال العقارات بصورة استثمارية جريئة وذات جدوى.

8شركات وقعت مع هيئة الاستثمار: