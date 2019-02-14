شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التجارة الصينية تدعم اليورو فوق أدنى مستوى فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز اليورو أدنى مستوياته فى ثلاثة أشهر اليوم الخميس، مع تحسن البيانات التجارية الصينية وفى ظل آمال بإحراز تقدم فى محادثات التجارة الصينية الأمريكية، مما ساهم فى تعزيز الإقبال على المخاطرة، وقاد الدولار الاسترالى مكاسب العملات بارتفاعه أكثر من 0.5%.

وعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية أظهرت ركود الاقتصاد الألمانى فى الربع الأخير من 2018، فإن هذه البيانات لم تدفع اليورو للهبوط.

وتحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أعلنت الصين عن ارتفاع الصادرات المقومة بالدولار 9.1 % فى يناير كانون الثانى مقارنة مع مستواها قبل عام، بينما انخفضت الواردات 1.5%.

ودعمت البيانات التجارية القوية مكاسب العملة الصينية فى الأسواق الخارجية، حيث زاد اليوان 0.25% إلى 6.7635 يوان للدولار.

وصعد الدولار الاسترالى، الذى يعتبر مقياسا لمدى الإقبال العالمى على المخاطرة، بنسبة 0.6% إلى 0.7132 دولار أمريكى ويتجه صوب تحقيق أفضل موجة صعود على مدى ثلاثة أيام منذ بداية العام.

وقالت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يدرس تمديد مهلة حل الخلافات التجارية مع الصين التى تنتهى فى أول مارس 2019 لمدة 60 يوما. وقال ترامب يوم الأربعاء أن المحادثات "تسير على خير ما يرام".

وأظهرت بيانات ألمانية أن الناتج المحلى الإجمالى الألمانى لم يسجل تغيرا يذكر فى الربع الأخير من 2018. لكن الأرقام جاءت متماشية مع التقديرات، وبيانات الناتج المحلى الإجمالى الضعيفة لمنطقة اليورو خفضت التوقعات بالفعل.

وارتفع اليورو مسجلا 1.1268 دولار أمريكى، بما يتجاوز قليلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر البالغ 1.1248 دولار.