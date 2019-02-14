شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: الاقتصاد الروسى استفاد من خفض إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك مؤتمرا فى منتجع سوتشى على البحر الأسود اليوم الخميس، أن اقتصاد روسيا استفاد من اتفاق أوبك وغير الأعضاء على خفض إنتاج النفط العالمى.

وقال نوفاك إن تخمة المعروض النفطى العالمى كانت ستصبح كبيرة لولا الاتفاق، موضحا أنه در إيرادات إضافية على روسيا بستة تريليونات روبل (15 مليار دولار) فى العامين الأخيرين.