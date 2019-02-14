كريدى سويس يحقق ربحا سنويا صافيا للمرة الأولى منذ 2014

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كريدى سويس اليوم الخميس 2.057 مليار فرنك سويسرى (2.04 مليار دولار) ربحا صافيا لعام 2018 فى نهاية عملية إعادة هيكلة للبنك استمرت ثلاث سنوات مسجلا بذلك ربحا سنويا للمرة الأولى منذ عام 2014. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق ثانى أكبر المصارف السويسرية ربحا بقيمة 1.968 مليار فرنك سويسرى وأن تزيد أرباحه قبل الضرائب بنسبة تقارب 76% إلى 3.15 مليار فرنك. وارتفع الربح قبل الضرائب إلى 3.405 مليار فرنك للسنة. وقال تيجانى تيام الرئيس التنفيذى فى بيان "مع انخفاض النفقات والمخاطر وزيادة رأس المال بالمقارنة مع بداية عملية إعادة الهيكلة فى 2015، نعتقد أن البنك الآن فى وضع جيد يسمح له بالصمود أمام ظروف السوق التى تشكل تحديا حين تنشأ، وبالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية فى الاقتصاد العالمى وأن يحقق نموا فى الإيرادات والأرباح من خلال الوفاء باحتياجات عملائنا".

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