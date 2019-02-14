شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإحصاءات: الناتج الصناعى التركى يهوى إلى 9.8% فى ديسمبر 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، إن إنتاج الصناعات التحويلية المعدل في ضوء التقويم هوى 9.8% على أساس سنوي في ديسمبر2018، مواصلا الانخفاض للشهر الرابع على التوالي وسط تباطؤ اقتصادي حاد.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع الإنتاج الصناعي 1.4% في ديسمبر على أساس معدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية، حسبما ذكر المعهد.
وأظهرت البيانات انخفاض الإنتاج 7.5%على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018.
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