شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإحصاءات: الناتج الصناعى التركى يهوى إلى 9.8% فى ديسمبر 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس، إن إنتاج الصناعات التحويلية المعدل في ضوء التقويم هوى 9.8% على أساس سنوي في ديسمبر2018، مواصلا الانخفاض للشهر الرابع على التوالي وسط تباطؤ اقتصادي حاد.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع الإنتاج الصناعي 1.4% في ديسمبر على أساس معدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية، حسبما ذكر المعهد.

وأظهرت البيانات انخفاض الإنتاج 7.5%على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018.