شكرا لقرائتكم خبر عن المعاملات الجارية التركى تتحول إلى العجز بقيمة 1.437 مليار دولار فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى التركى اليوم الخميس، إن ميزان المعاملات الجارية تحول إلى تسجيل عجز بلغ 1.437 مليار دولار فى ديسمبر. كان توقع رويترز أعلى من ذلك عند 1.5 مليار دولار، وفى نوفمبر، سجل ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 1.075 مليار دولار. وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار فى 2018 بأكمله.

كانت هذه تفاصيل خبر المعاملات الجارية التركى تتحول إلى العجز بقيمة 1.437 مليار دولار فى ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.