شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية توقع اتفاقية مع "توتال" لتطوير محطات وقود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة توتال للنفط الفرنسية اليوم الخميس لتطوير شبكة لمحطات الوقود في المملكة.

وأوضح بيان اطلعت عليه"أخبار اليوم" أن المشروع المشترك مناصفة بين الشركتين سيستثمر نحو مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة في سوق بيع الوقود بالتجزئة في السعودية.

ووقعت الشركتان اتفاقا مع مالكي شركة التسهيلات للتسويق وشركة سهل للنقل، للاستحواذ على شبكتهما القائمة التي تضم 270 محطة وقود وأسطولهما من شاحنات ناقلات الوقود.

وقال البيان إن أرامكو السعودية وتوتال تخططان لتحديث الشبكة وبناء محطات وقود عالية الجودة في مناطق بعينها.مشيرا إلى أن الصفقة تخضع لموافقة السلطات التنظيمية.

وسيتبنى المشروع المشترك نهجا تدريجيا لتوسعة شبكة محطات بيع الوقود المحلية، مع خطة للوصول إلى هدف امتلاك وتشغيل مئات المحطات بحلول 2021.

وسيتولى رئاسة مجلس إدارة المشروع المشترك عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق لدى أرامكو، وسيتولى محمد القحطاني منصب الرئيس التنفيذي.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت في نهاية العام الماضي عن تأسيس شركة أرامكو السعودية للتجزئة، كشركة تابعة مملوكة لها بالكامل.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، كشفت مصادر نهاية العام الماضي أيضا أن شركة أرامكو السعودية وشركة ميتسوي آند كو اليابانية وصندوق الاستثمار المباشر السيادي الروسي يجرون مباحثات لشراء حصص بمشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي التابع لنوفاتك.

وكشف أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في أكتوبر الماضي أن الشركة تتفاوض على مشروع ضخم للغاز في روسيا.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.