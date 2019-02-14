شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران: تعرضنا لأبراج هو استثمار وأخذنا الحل الأصعب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عادل علي، الرئيس التنفيذي للعربية للطيران في لقاء مع قناة العربية إن تعرضهم لشركة أبراج هو استثمار وأخذنا الحل الأصعب وهو المخصصات لضمان الشفافية في أعمال الشركة.

وسجلت شركة طيران العربية خسائر فصلية بقيمة 1.1 مليار درهم.ويرجع تسجيل هذه الخسائر إلى خسائر الشركة في استثمار تابع لمجموعة شركة أبراج بقيمة مليار درهم.

وكشفت الشركة في منتصف الشهر الماضي عن البدء باتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤسس مجموعة أبراج القابضة "عارف نقفي".

كما كشفت شركة العربية للطيران في وقت سابق عن استقالة عارف نقفي، مؤسس شركة أبراج القابضة العملاق المتعثر، من مجلس إدارتها.

وجدير بالذكر أن مشكلة أبراج ظهرت وتأججت في أعقاب نزاعها مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، وكان الخلاف بشأن إساءة استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار هيكلة ديونها وأنشطتها.