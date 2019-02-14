شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "إعمار" العقارية ترتفع 27% بالربع الرابع و10% خلال عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة إعمار العقارية، اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 27% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان منشور على موقع "دبي" المالي، بأنها حققت صافي ربح بلغ 1.8 مليار درهم مقابل صافي ربح بلغ 1.4 مليار درهم في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت "إعمار" إيرادات إجمالية خلال الربع الرابع بلغت 8.3 مليار درهم، مرتفعة بذلك 53% مقارنة بإيرادات في الربع الرابع من 2017 بلغت 5.4 مليار درهم.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 6.1 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 5.6 مليار درهم خلال 2017، وبارتفاع بلغت نسبته 10%.

وبلغت إيرادات "إعمار" الإجمالية خلال العام 2018 نحو 25.7 مليار درهم، مرتفعة بذلك 31% مقارنة بإيرادات بلغت 18.8 مليار درهم في العام 2017.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 4.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل صافي ربح بلغ 4.16 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وبارتفاع نسبته 4%.