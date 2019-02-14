شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع في مستهل الجلسة بعد بيانات مبيعات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة وسط قلق إزاء نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة بعد صدور بيانات ضعيفة، ووسط انتظار التصريحات الواردة من بكين بشأن المحادثات مع واشنطن.



وأظهرت بيانات انخفاض مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 1.2% في ديسمبر مسجلة أكبر هبوط منذ الأزمة المالية العالمية كما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1%، وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد.



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:11 جرينتش عند 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



ومن المنتظر غداً عقد اجتماع بين الرئيس الصيني "شي جين بينج" والوفد التجاري الأمريكي في بكين لمناقشة أحدث الحلول للنزاع التجاري القائم بين البلدين.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:23 جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 25440 نقطة، وسجل "ناسداك" تر اجعاً بنقطتين إلى 7417 نقطة، فيما انخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.3% (ما يعادل ثمانية نقاط) إلى 2744 نقطة.