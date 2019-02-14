شكرا لقرائتكم افتتاح ووضع حجر الأساس لـ1281 مشروعاً بـ82.2 بليون ريال في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 22:06

تعتزم هيئة تطوير مدينة الرياض افتتاح ووضع حجر الأساس لحوالى 1281 مشروعاً بكلفة تبلغ حولى 82.2 بليون ريال، ويبلغ مشاريع الافتتاح 912 مشروعاً بكلفة 52.3 بليون ريال، ووضع حجر الاساس لحوالى 360 مشروعاً بكلفة 29.9 بليون ريال، من المنتظر أن تشكل نقلة كبيرة للبنية التحية لجميع القطاعات في المدينة الأكبر في السعودية، والتي تستقبل مرحلة جديدة من التحول في البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.



وتتوزع المشاريع الجاهزة للافتتاح على مختلف القطاعات، إذ تحظى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بـ 128 مشروع كهرباء، منها مشروع المبنى الرئيس للشركة ومشاريع محطات توليد ومشاريع ربط للمحطات وتعزيز للشبكات وإيصال التيار بكلفة 24,734 بليون ريال.

ويبلغ عدد المشاريع للمؤسسة العامة للتقاعد 7 مشاريع للمدينة الرقمية في مدينة الرياض، و3 فروع للمؤسسة في محافظات مختلفة بقيمة 8 ملايين ريال. ولوزارة البيئة والمياه والزراعة، إنشاء وتجهيز مركز الملك عبدالعزيز للخيل الأصيلة بالثمامة، و38 مشروعاً لمحطات التنقية لشبكات وخزانات المياه بقيمة 2,401 بليون ريال، ومشروع تنفيذ خطوط التغذية الجديدة للمياه المحلاة لمدينة الرياض بحوالى مليون ريال.

وسجلت وزارة البلدية والشؤون القروية 385 مشروعاً في كافة محافظات المنطقة تتضمن مشاريع الطرق وتصريف مياه السيول، إضافة لمشاريع الحدائق العامة والمتنزهات والساحات البلدية ومشاريع المباني البلدية والمرافق العامة بكلفة ثلاثة ملايين ريال.

وللهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 54 مشروعاً لتطوير مدن صناعية وإنشاء مصانع نموذجية إضافة لمشاريع الخدمات المساندة للمدن، بكلفة ثلاثة بلايين ريال. ولوزارة التعليم 111 مشروعاً تعليمياً تغطي المنطقة كافة بما فيها من جامعات ومستشفيات جامعية وكليات ومباني إدارية ومراكز إشراف ومجمعات تعليمية بنين وبنات تكلفة 2.8 بليون ريال.

وسجلت وازرة النقل 111 مشروعاً تغطي أرجاء المنطقة كافة بما فيها من جسور وأنفاق وتقاطعات وطرق بحوالى 1.3 بليون ريال، وبلغ عدد مشاريع وزارة الإسكان 6 مشاريع إسكان وبنى تحتية لإسكان في محافظات عدة بكلفة 1.2 بليون ريال.

وبلغ عدد مشاريع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 10 مشاريع للألياف البصرية وشبكة النطاق العريض لشركة الاتصالات السعودية، بكلفة 1.2 بليون ريال.

ولهيئة تطوير مدينة الرياض 12 مشروعا في مدينة الرياض منها مشروع التأهيل البيئي لبحيرات الحاير ومشاريع طرق ومشاريع خفض منسوب مياه أرضية ومشاريع إنشائية في حي السفارات بكلفة 881 مليون ريال. فيما بلغت مشارع وزارة الصحة 33 مشروعاً صحياً بما فيها من أبراج طبية ومستشفيات ومراكز صحية بكلفة 536 مليون ريال. ولمعهد الإدارة العامة مشروع إنشاء سكن أعضاء هيئة التدريس في الرياض «مرحلة أولى» ومشروع إنشاء الفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة بحوالى 482 مليون ريال.

وللهيئة العامة للطيران المدني مشروع تطوير وتوسعة المدارج والممرات ومواقف الطائرات في مطار الملك خالد بكلفة 397 مليون ريال. ومشروعي اسكان لوزارة الدفاع لمنسوبي الوزارة ومشروع برج طبي بكلفة 237 مليون ريال.

ومشروع إنشاء مختبر الغذاء للهيئة العامة للغذاء والدواء في مجمع مختبرات الهيئة قرب الميناء الجاف بكلفة 123 مليون ريال، ومشروع كلية إعداد المدربين بالرياض للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكلفة 85 مليون ريال، ومشروع للهيئة العامة للرياضة إنشاء مقر لنادي الأنوار الرياضي في حوطة بني تميم بكلفة 65 مليون ريال.

وحظيت وزارة المالية بمشروع إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في الحي الدبلوماسي بكلفة 57 مليون ريال، و6 مشارع لوزارة الإعلام في مدينة الرياض بما فيها مراكز ثقافية ومحطات إرسال بحولى 36 مليون ريال. ولوزارة الداخلية مشروع إنشاء مبنى إدارة الدوريات الأمنية فئة أ في مدينة الرياض بكلفة 18 مليون ريال. ولوزرة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة المجمعة بـ 8 ملايين ريال.

ووزارة التجارة والاستثمار مشروع مبنى فرع غرفة تجارة وصناعة شقراء بحوالى 7 ملايين ريال. والهيئة السعودية للحياة الفطرية مشروعي مراكز فرعية وأعمال إنشائية بكلفة 4 ملايين ريال، ومشروع للمؤسسة العامة للحبوب لإنشاء مبنى المبيعات بفرع الخرج بكلفة 3 ملايين ريال.

مستشفيات ومدارس ومشاريع أمنية ومحطات تحلية تُهيئ المدينة للعقد المقبل

يبلغ عدد مشاريع وضع حجر الأساس في منطقة الرياض 360 مشروعا بكلفة 29.8 بليون ريال، إذ سجلت وزارة الداخلية مشروع المجمع الطبي الأمني في الرياض و21 مشروعا لتطوير المقرات الأمنية في كافة محافظات المنطقة بكلفة 9 بلايين ريال.

ووزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع نظام نقل مياه محلاة من الجبيل إلى الرياض ( 4أجزاء) بكلفة 6.1 بليون ريال. و16 مشروعا لمحطات التنقية والمعالجة وشبكات المياه والصرف الصحي وخزانات المياه، ومشروع إنشاء مديرية الزراعة في محافظة الدوادمي بحوالى 768 مليون ريال.

ووزارة الحرس الوطني، مشروع استكمال تنفيذ إسكان منسوبي الحرس الوطني من العسكريين في مدينة الرياض بكلفة 4.773 بليون ريال، وبلغت نسبة الإنجاز حوالى 29 في المئة. ومشروع إنشاء وتجهيز البرج الطبي للنساء والولادة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني 1.201 بليون ريال، ونسبة الإنجاز في المشروع بلغت حوالى 76.1 في المئة. ومشروع مستشفى الصحة النفسية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني وبكلفة 406 مليون ريال، وبلغت نسبة الإنجاز33.3 في المئة.

الهيئة العامة للطيران المدني، مشروع تطوير الصالات 1 و2 و3 و4 في مطار الملك خالد الدولي بكلفة 2.205 بليون ريال. وسجلت وزارة البلدية والشؤون القروية 216 مشروعا في كافة محافظات المنطقة تتضمن مشاريع الطرق وتصريف مياه السيول، إضافة لمشاريع الحدائق العامة والمتنزهات والساحات البلدية ومشاريع المباني البلدية والمرافق العامة بحوالى بليوني ريال.

ووزارة التعليم 36 مشروعا تعليميا تغطي كافة المنطقة بما فيها من جامعات وكليات ومجمعات تعليمية بنين وبنات بكلفة 1.052 بليون ريال. والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 6 مشاريع لتطوير مدن صناعية وإنشاء مصانع نموذجية، إضافة لمشاريع الخدمات المساندة للمدن بكلفة 728 مليون ريال. ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشروع انشاء مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية بكلفة 300 مليون ريال. ومشروع إنشاء متحف سابك 200 مليون ريال.

وزارة النقل11 مشروع تغطي أرجاء المنطقة كافة بما فيها من تقاطعات وطرق وأعمال إنارة بكلفة 442 مليون ريال. ووزارة الإعلام مشروع انشاء مبنى شركة قناة الإخبارية ومشروع تحديث مسرح التلفزيون بمركز تلفزيون الرياض بكلفة 239 مليون ريال. والهيئة العامة للرياضة، مشروع تطوير مدينة المجمعة الرياضية بكلفة 189 مليون ريال. وهيئة تطوير مدينة الرياض، مشروعي تأهيل بيئي أودية ومشروع تخفيض منسوب مياه في مدينة الرياض 119 مليون ريال. ووزارة الاسكان 5 مشاريع تطوير أراضي إسكان وبنى تحتية بمحافظات مختلفة 81 مليون ريال. والمؤسسة العامة للحبوب، مشروع إنشاء المباني والخدمات للقطاع الحكومي في فرع المؤسسة بالرياض بقيمة ثلاثة ملايين ريال.

ولوزارة الصحة، مشروع مركز صحي العسيبي بكلفة 3 ملايين ريال، ولهيئة الهلال الأحمر السعودي انشاء مركزي اسعاف بمدينة الرياض ومحافظة رماح بكلفة 2 مليون ريال.

تجهيز البنية التحتية لاستيعاب الخطط العملاقة للتحول

ارتفع عدد المشاريع الجاهزة للافتتاح في منطقة الرياض لاستيعاب المرحلة المقبلة من التحول في الرياض ليبلغ حوالى 921 مشروعا، بكلفة 52 بليون ريال، إذ سجل قطاع الخدمات العامة،176 مشروعًا بكلفة 1.2 بليون ريال. تتنوع مشاريع قطاع الخدمات العامة لتشمل مشاريع الخدمات الاجتماعية والإدارية، والخدمات البلدية والأمنية، والخدمات الترفيهية والرياضية، والخدمات الدينية، كان أبرز هذه المشاريع، مشروع التأهيل البيئي لبحيرات الحاير بكلفة 279 مليون ريال، ومشروع انشاء نادي الانوار الرياضي في محافظة حوطة بني تميم بكلفة تجاوزت 64 مليون ريال، ومشروع إنشاء ساحات بلدية للأحياء السكنية بمدينة الرياض (المرحلة 6) بكلفة تجاوزت 28 مليون ريال، ومشروع تنفيذ المرحلة الرابعة من تطوير متنزه الملك سلمان ببنبان على مساحة 20 مليون م 2 بكلفة 20 مليون ريال، ومشروع إنشاء وتطوير الميادين وممرات المشاة بالخرج بكلفة 12 مليون ريال.

وفي قطاع الخدمات التعليمية، 106 مشاريع بكلفة 2.6 بليون ريال، تنوعت مشاريع قطاع الخدمات التعليمية لتشمل مشاريع قطاع التعليم العالي، حيث بلغت المشاريع الجاهزة للافتتاح في قطاع التعليم العالي 16 مشروعا منها جامعات وكليات بإجمالي كلفة 788 مليون ريال، كان أبرزها تصميم وإنشاء كلية الهندسة والموقع العام بالدوادمي، و85 مشروعاً لقطاع التعليم العام بكلفة 1.5 بليون ريال، ومعهد بكلفة تجاوزت 212 مليون ريال، و4 مشاريع خدمات مساندة للتعليم بكلفة 138 مليون ريال، كان أبرزها إنشاء مبنى الإدارة والعمادات المساندة في مدينة جامعة المجمعة.

وفي قطاع الخدمات الصحية، 34 مشروعا بكلفة 791 مليون ريال. قامت الجهات القائمة عليها بانجاز 3 مشاريع مستشفيات ومدن طبية بكلفة 530 مليون ريال كان أبرزها مستشفى شمال الرياض بسعة 300 سرير، و30 مركز رعاية أولية بكلفة 138مليون ريال موزعة على مدينة الرياض ومحافظات الدوادمي وشقراء ومرات، ومختبر الغذاء بمجمع مختبرات الهيئة العامة للدواء والغذاء بكلفة 123 مليون ريال.

وقطاع المرافق العامة، 260 مشروعاً بكلفة 32 بليون ريال، تنوعت مشاريع قطاع المرافق العامة، لتشمل مشاريع قطاع الكهرباء، حيث بلغت المشاريع الجاهزة للافتتاح 140مشروعا بكلفة 26 بليون ريال، كان أبرزها إنشاء محطة كهرباء التوليد 13 في ضرما و14 في مدينة الرياض، و32 مشروعاً لقطاع المياه بكلفة 2.2 بليون ريال، كان أبرزها تنفيذ خطوط التغذية الجديدة لمدينة الرياض، و21 مشروعاً لقطاع الصرف الصحي بكلفة 1.3 بليون ريال، كان أبرزها تنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من محطة منفوحة الى محطة الحائر، و44 مشروعا لقطاع تصريف السيول والأمطار بكلفة 239 مليون ريال، كان أبرزها مشروع تنفيذ توسعة وتمديد قناة تصريف السيول المفتوحة بحي طيبة وتنفيذ عبارة تصريف السيول بطريق الإمام مسلم بجنوب الرياض، وأيضا 13 مشروعا مجموعة متكاملة من المرافق العامة بكلفة 599 مليون ريال. كان أبرزها إحلال وتطوير البنية التحتية بمستشفى الملك خالد في الخرج. و10 مشاريع لقطاع الاتصالات تغطي أرجاء المنطقة كافة لإيصال الخدمات من خلال الشبكات السلكية واللاسلكية والألياف البصرية بكلفة 1.2 بليون ريال.

ولقطاع الإسكان، 9 مشاريع بكلفة 1.7 بليون ريال، وتنوعت المشاريع لتشمل مشاريع قطاع الاسكان العام والبنية التحتية لهذه الاسكانات، حيث بلغت المشاريع الجاهزة للافتتاح 6 مشاريع بكلفة 1.3 بليون ريال، كان أبرزها مشروع الإسكان بالدوادمي، وشملت مشاريع الإسكان كذلك مشروعي إسكان للقوات المسلحة بقاعدة الرياض واسكان منسوبي وزارة الدفاع بالقاعدة الجوية بكلفة 155 مليون ريال، وإنشاء سكن أعضاء هيئة التدريس والتدريب لمعهد الإدارة العامة بالرياض بكلفة 270 مليون ريال.

وقطاع النقل والطرق 283 مشروعاً بكلفة 4.8 بليون ريال، تنوعت مشاريع قطاع النقل والطرق، لتشمل مشاريع انشاء وسفلتة الطرق وإنشاء الجسور والانفاق وتنفيذ أعمال السلامة العامة للطرق، حيث بلغت المشاريع الجاهزة للافتتاح 282 مشروعاً بكلفة 4.4 بليون ريال، كان أبرزها مشروع تطوير شرق طريق الملك عبدالله. إضافة لمشروع تطوير وتوسعة المدارج والممرات ومواقف الطائرات بمطار الملك خالد الدولي بكلفة 397 مليون ريال.

قطاع التنمية الاقتصادية، 53 مشروعا بكلفة 9.6 بليون ريال، وتنوعت المشاريع لتشمل مشاريع قطاع الصناعة، حيث بلغت المشاريع الجاهزة للافتتاح 26 مشروعا بكلفة 1.1 بليون ريال، كان أبرزها مشروع تطوير المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بسدير، و25 مشروعا لقطاع التجارة بكلفة 8.4 بليون ريال، كان أبرزها المدينة الرقمية للمؤسسة العامة للتقاعد. إضافة لمشروع إنشاء وتجهيز مركز الملك عبدالعزيز للخيل الأصيلة بالثمامة بكلفة 102 مليون ريال.