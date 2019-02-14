شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ عام 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر كانون الأول/ديسمبر منخفضة بمقدار 1.2% ،بأدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2009 ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 0.1% ،أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.1% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 0.2% ،ويعاذ هذا الانخفاض الحاد إلى إغلاق الحكومة الأمريكية الذي استمر لمدة 35 يوما.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة انخفاض بمقدار 1.8% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.0% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.2% ، هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.