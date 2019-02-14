شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم 13-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع هو الثالث على التوالي ، بنسبة بلغت 0.11% بما يعادل 9.06 نقطة ، بأحجام تداول بلغت 92,494,412 ، بقيمة 2,340,151,106 ، وبعدد صفقات 92,255 صفقة .
عدد الأسهم المرتفعة بلغت 73 سهم ، والأسهم المنخفضة 100 سهم ، والأسهم التي أغلقت بدون تغيير 15 سهم .
وانخفض مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت -0.46% بما يعادل -15.91 نقطة ، بأحجام تداولات 71,660 ، وبقيمة بلغت 1,134,088 ، مع عدد صفقات 177 صفقة .
وسجل مؤشر إنتاج الأغذية أعلى ارتفاع بنسبة بلغت 0.98% بما يعادل 43.52 نقطة ، ويليه مؤشر الاتصالات بنسبة بلغت 0.78% بما يعادل 46.59 نقطة ، أما عن أكثر المؤشرات انخفاضاً فيأتي مؤشر الاستثمار والتمويل بنسبة بلغت -0.77% بما يعادل -28.27 نقطة .
وأنشط الأسهم بالنسبة لأحجام التداول فجاء سهم زين السعودية (7030) في المركز الأول بأحجام تداول بلغت 6,993,661 ، ويليه سهم مصرف الإنماء (1150) بأحجام تداول بلغت 5,269,929 .
أما عن أكثر الأسهم نشاطاً من حيث عدد الصفقات هو الأنابيب السعودية (1320) بعدد صفقات بلغت 3,704 صفقة ، ويليه سهم الكابلات (2110) بعدد صفقات 3,605 صفقة .
وتصدر سهم العمران (9502) من السوق الموازي الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.88% بما يعادل 1.00 نقطة ، وجاء بعده سهم الأهلي ريت 1 (4338) بنسبة بلغت 3.81% بما يعادل 0.29 نقطة .
وبالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضاً فقد سجل سهم الخضري (1330) أكبر نسبة انخفاض بخسائر -2.87% بما يعادل -0.25 نقطة ، ويليه سهم الراجحي ريت (4340) بنسبة بلغت -2.87% بما يعادل -0.25 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم 13-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.