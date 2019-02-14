شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يسجل الذروة فى 2019 استنادا على آمال تجارية وطلب صيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، لتسجل أعلى مستوياتها خلال عام 2019 والأعلى خلال ثلاثة أشهر ، استنادا على آمال قرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل ،وبدعم ارتفاع الطلب فى الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم ، بالإضافة إلى إعلان السعودية عن خفض كبير فى إنتاج آذار/مارس المقبل.

وبحلول الساعة 13:00جرينتش ارتفع خام برنت إلى مستوي 64.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.65$ ،وسجل أعلى مستوي 64.80$ الأعلى منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، وأدنى مستوي 63.62$.

حققت عقود برنت يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تخفيضات أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

واصلت أسعار النفط العالمية صعودها الواسع لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس فى ظل المعنويات المرتفعة فى الأسواق تفاؤلا بقرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل ، من شأنه يحسن التوقعات الاقتصادية العالمية ويدعم مستويات الطلب العالمي على النفط.

فى الصين أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك إن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت فى كانون الثاني/يناير بنسبة 4.8% عن العام السابق إلى 10.03مليون برميل يوميا ، فى ثالث شهر على التوالي تتجاوز الواردات عشرة ملايين برميل ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" لصحيفة فايننشال تايمز إن المملكة العربية السعودية تخطط لإنتاج 9.8 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس المقبل ،وأن الصادرات ستنخفض إلى 6.9 مليون برميل يوميا.

ويعني هذا الأمر أن الرياض ستخفض إنتاجها أكثر من 500 ألف برميل يوميا عن مستوي الإنتاج الذي تعهدت بتنفيذه ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي ودخل حيز التنفيذ فى كانون الثاني/يناير الماضي.