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شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يرتفع بتأثير تركيبة فنية إيجابية – تحليل – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 0.69 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط استقراره أعلى مستوى 168.64 ، ليستهدف مستوى المقاومة 182.38 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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