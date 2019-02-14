شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يرتفع بتأثير تركيبة فنية إيجابية – تحليل – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 0.69 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط استقراره أعلى مستوى 168.64 ، ليستهدف مستوى المقاومة 182.38 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد