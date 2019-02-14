شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 29.08 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 31.91 إلى 22.66) ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.03% بما يعادل 0.01 نقطة ، في ظل بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 29.08 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 30.60 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد