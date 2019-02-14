محمد بن راشد يطلق منصة تعليمية لخدمة ألف قرية نائية

الخليج 365 - الإمارات:

دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي، منصة "مدرسة" الإلكترونية، بغية توفير منصات تعليمية متنقلة في ألف قرية نائية غير متصلة بشبكة الإنترنت.

وحسب ما أوردت صحيفة "البيان"، تضم المنصة 5,000 درس تعليمي بالفيديو، وتغطي منهاج رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وتشمل مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.

وتتيح منصة "مدرسة" 4 حلول تقنية وهي، حقيبة المدرسة الذكية، جهاز المدرسة اللوحي، جهاز بث المحتوى التعليمي المتنقل، ووحدات التخزين الخارجية المحمولة التي تحوي المواد التعليمية، والتي يمكن الولوج إليها دون انترنت.

وقال محمد بن راشد "النهوض بواقع التعليم في العالم العربي أولوية ملحّة، والتعليم الإلكتروني هو المسار الأكثر فعالية لتمكين الطلاب العرب"، حيث تعد المنصة مرحلة أولى لتغطية كافة المناطق النائية في العالم العربي.

وسبق أن أطلق رئيس "مجلس الوزراء" العام الماضي منصة تعليمية تحمل ذات الاسم، وهي منصة "مدرسة" التي تعد أكبر منصة عربية للتعليم العلمي الإلكتروني في المنطقة، لإفادة 50 مليون طالب وطالبة في الوطن العربي.