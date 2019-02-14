الان تتابع “وزير الإسكان” يطلق 199090 المركز الشامل لخدمة مستفيدي “سكني” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

دشن معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الخميس المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090، والذي يهدف إلى تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج “سكني” وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البرنامج وآلية الحصول عليها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية أو الاستحقاق وحلها بشكل مباشر وسهل لكافة المستفيدين.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان صحافي اليوم أن مركز الاتصال الموحد 199090 يقدم العديد من الخدمات للمستفيدين كشرح آلية الاستحقاق والدعم السكني، وتوضيح الشروط الواجب توفرها في المستفيدين، والإجابة على كافة استفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى تقديم الشرح الكافي لمميزات المنتجات السكنية المختلفة التي يقدمه برنامج “سكني”، واستقبال الشكاوى والملاحظات وحلها، كما يقدم مركز الاتصال الموحد خدمات توعوية، وشروحات تعريفية للحلول التمويلية وعرض الخيارات السكنية المختلفة للمستفيدين الراغبين في التملك، مبيّنة أن المركز يقوم بخدمة المستفيدين وتلقي اتصالاتهم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

وأشارت إلى أن المركز الموحد لخدمة المستفيدين يسهل لكافة المواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، وصندوق التنمية العقارية عملية التسجيل في “المستشار العقاري”، لمقابلة فريق مختص يقدم الاستشارة والخدمات لهم، وذلك بتحديد أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب لتلافي العقبات مع الجهات التمويلية والحصول على القرض العقاري المدعوم بكل يسر وسهولة.

وأكّدت أن المركز سيعمل على تطوير خدماته للوصول لأكبر عدد من المستفيدين الذين يدرسون الاستفادة من أحد الخيارات السكنية أو الحلول التمويلية المتوفرة، ويستهدف كذلك شرح آلية الاستفادة من هذه الخيارات والحلول لمن تم التخصيص لهم خلال الدفعات الماضية من برنامج “سكني”، وذلك بالتواصل المستمر، وتقديم الشرح والدعم اللازم لأي مستفيد وتوعيتهم بمميزات كل خيار سكني أو حل تمويلي يقدمه البرنامج للمستفيدين.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن المركز الموحد للعناية بالمستفيدين يُعد جزء من حلول التواصل التي توفرها وزارة الإسكان لتكون قريبة من المستفيدين المسجلين في قوائمها، مؤكداً أن المركز سيسهم بشكل إيجابي في تسهيل تواصل المواطنين مع برنامج “سكني” لتقديم الشكاوي وطلب المعلومات، عن طريق خدمة الهاتف الموحد، بدلاً من زيارة أحد فروع الوزارة أو مواقع المشاريع، كما كان الوضع في السابق.

وأشار إلى أن المركز مزود بطاقم عمل مؤهل من الموظفين المختصين في تقديم المشورة، والمزودين بكافة المعلومات الجديدة عن خدمات البرنامج لتوجيه المستفيدين لسبل حل التحديات التي تواجههم مع الجهات التمويلية والمطورين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة، بشكل سريع وعملي، مضيفاً أن “الوزارة تسعى دائماً لتذليل المعوقات التي تواجه المستفيدين، وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث ينضم مركز الاتصال الموحد لخدمة المستفيد إلى سبل التواصل التي توفرها الوزارة لمستفيديها من خلال كافة قنوات التواصل التي تتيحها عبر حساباتها في مواقع التواصل، أو فروعها المنتشرة في جميع مناطق المملكة، والمعارض التي تقيمها على أراضي المشاريع”.