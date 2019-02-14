شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يرتد الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً من جديد بعد اختبار المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، معتمدين على الثبات دون 0.7190، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.7000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط