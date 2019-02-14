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تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت باختراق مستوى 63.95 ويندفع صعوداً ليبتعد عنه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، وينتظم السعر داخل قناة صاعدة تعزز فرص تحقيق أهدافنا الإيجابية المنتظرة، والتي تتواجد عند 68.00 ثم 72.65.

 

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 63.10 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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