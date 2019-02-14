شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت باختراق مستوى 63.95 ويندفع صعوداً ليبتعد عنه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، وينتظم السعر داخل قناة صاعدة تعزز فرص تحقيق أهدافنا الإيجابية المنتظرة، والتي تتواجد عند 68.00 ثم 72.65.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 63.10 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد