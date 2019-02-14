شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته دون 15.62، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي يستهدف مستوى 15.22 كمحطة رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات دون 15.75 الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 15.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط