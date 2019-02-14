قمة التجزئة تنطلق بمشاركة 900 من كبار تجار التجزئة

الخليج 365 - الإمارات:

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من "قمة التجزئة" في فندق أتلانتس بدبي، وبمشاركة ما يزيد على 900 من كبار الشخصيات في عالم بيع التجزئة من مختلف القطاعات.

وحسب بيان اطلع عليه موقع "الاقتصادي"، يتضمن جدول أعمال القمة 32 جلسة حوارية، يشارك فيها 80 متحدثاً عالمياً، وتتناول الجلسات الحوارية مجموعة من المواضيع المهمة لقطاع التجزئة العالمي، ومنها التأثير المتعاظم للتكنولوجيا الرقمية والتغيرّ في توقعات المستهلكين، دور الإعلان ووسائل التواصل الاجتماعي في نجاح الاستراتيجيات التسويقية، أهمية التسويق الرقمي، تغير ثقافة التسوق، بناء برنامج تجارة الكترونية بمواصفات عالمية، بناء ثقافة الشراكة الرابحة، وإسعاد المتعاملين.

وانطلقت القمة أمس الأربعاء تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس "مجلس الوزراء الإماراتي"، حاكم دبي، وتستمر ليومين بالتعاون مع "غرفة تجارة وصناعة دبي" و"ميدان ون".

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وقال مدير عام غرفة دبي حمد بوعميم إن قطاع التجزئة يسهم بحوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتعد التجارة الإلكترونية إحدى أبرز مجالات النمو، حيث من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 9.7 مليار درهم بحلول 2023.

وبين بوعميم أن دبي توفر مزايا تنافسية لقطاع التجزئة، ومنها الموقع الاستراتيجي للإمارة، وبنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها المواتية لتأسيس الأعمال، حيث أن أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون على مسافة طيران تبعد 4 ساعات عن دبي.

وأكد مدير عام غرفة دبي أن "قمة التجزئة" تمثّل فرصة استثنائية للغرفة بغية استقطاب مزيد من الاستثمارات والعلامات التجارية إلى أسواق الإمارة، ضمن خطة استراتيجية تعزز تكامل القطاعات المختلفة في دبي، وتؤسس لمنظومة متقدّمة على مستوى البنية التحتية.

وبلغت مبيعات تجارة التجزئة في دبي 142 مليار درهم العام الماضي، بنمو سنوي نسبته 6.8%، حسب بيانات "غرفة تجارة وصناعة دبي".

وكشف تحليل حديث للغرفة وصول مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي إلى 5.5 مليارات درهم في 2018، بنمو 19% مقارنة مع 2017.