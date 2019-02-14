نوفاك: لا مقترحات لتعديل اتفاق النفط رغم فنزويلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن هناك مخاطر على أسواق النفط العالمية من الأزمة السياسية في فنزويلا، لكن لا توجد مقترحات لتغيير اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

وقال نوفاك إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي بموجب اتفاق أوبك والمنتجين غير الأعضاء بين 80 و90 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر تشرين الأول وهو المستوى الذي تتخذه موسكو مرجعا لتخفيضاتها.