قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن هناك مخاطر على أسواق النفط العالمية من الأزمة السياسية في فنزويلا، لكن لا توجد مقترحات لتغيير اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.
وقال نوفاك إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي بموجب اتفاق أوبك والمنتجين غير الأعضاء بين 80 و90 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر تشرين الأول وهو المستوى الذي تتخذه موسكو مرجعا لتخفيضاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر نوفاك: لا مقترحات لتعديل اتفاق النفط رغم فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.